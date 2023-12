Nuovi LG QNED 2024: più IA, dimensioni maggiori, e supporto software da "telefoni"

LG affronta il 2024 con la nuova collezione di TV QNED e QNED Mini LED, dotata di nuove tecnologie per l'elaborazione delle immagini, una più ampia scelta di polliciaggi e un supporto software più duraturo, che arriva a ben 5 anni (sapete cosa significano i termini QLED, OLED e Neo QLED?).

Ma andiamo con ordine. I televisori LG sono sicuramente tra i migliori sul mercato e i dispositivi della serie QNED (Quantum Nano-Echanging Diode) sono basati su LCD e utilizzano una combinazione di tecnologie quantum dot e NanoCell, anche con retroilluminazione Mini LED, per garantire migliore uniformità e contrasto rispetto agli LCD normali e una maggiore luminosità rispetto alle controparti OLED.

La nuova collezione, poi, si avvantaggia di una serie di soluzioni uniche per migliorare ulteriormente la resa visiva. Innanzitutto, i nuovi QNED 2024 sono dotati del processore AI α8, che migliora di 1,3 volte le prestazioni di intelligenza artificiale, di 2,3 volte

le prestazioni grafiche e di 1,6 volte la velocità di elaborazione rispetto al predecessore.

Dal punte di vista della qualità dell'immagine, abbiamo la funzione AI Picture Pro, che rileva e ottimizza la resa degli oggetti in primo piano, come i volti delle persone. Insieme al Dynamic Tone Mapping Pro, che divide l'immagine in blocchi e li analizza in tempo reale per rilevare le aree più scure e più luminose, garantisce una qualità HDR tridimensionale.

La funzione Personalized Picture Wizard sfrutta invece il deep learning per presentare sempre agli utenti la modalità preferita di riproduzione delle immagini permettendo all'utente di scegliere tra un set predefinito di fotografie.

Ma non è finita, le tecnologie Precision Dimming e Local Dimming migliorano le gradazioni e il controllo della retroilluminazione, enfatizzando il contrasto, mentre il top di gamma LG QNED90 è dotato della funzionalità Million Grey Scale, che è in grado di riprodurre un'ampia gamma di sfumature e gradazioni di grigio, con una precisione di 20 bit, garantendo un contrasto eccezionale.

Accantonato il capitolo immagine, LG ha infuso un po' di IA anche nel suono, confermando la funzione AI Sound Pro, che offre un suono surround virtuale 9.1.2 canali riprodotto dagli altoparlanti integrati nel TV, e la funzione WOW Orchestra, che consente di collegare in modalità wireless le soundbar LG e gli altoparlanti del televisore per un'esperienza sonora 3D eccezionale.

Ma la grande novità di quest'anno è il supporto software. I TV infatti in genere non vengono aggiornati molto a lungo, ma con la serie QNED 2024 LG ha lanciato il programma webOS Re:New, che permetterà di ricevere aggiornamenti software per i prossimi 5 anni. Oltre ai modelli 2024, questa nuova novità sarà estesa anche ai modelli LG QNED Mini LED 8K lanciati nel 2022 (serie QNED99 e QNED95) e verrà presto estesa ad altri modelli della gamma QNED.

Inoltre anche la schermata principale di WebOS è stata aggiornata, e ora è più semplice da consultare grazie alla Dynamic Q Card e all'organizzazione delle categorie come Home Office, Home Hub, Sport e Giochi.

Infine una parola sul design, in particolare quello dei modelli QNED85 e QNED80, che presentano un profilo di appena 29 mm e sono quindi in grado di adattarsi a qualunque spazio, oltre a poter essere montati a parete.

La collezione di TV LG QNED 2024 presenta un'offerta ampissima di dimensioni, andando da schermi da 43 pollici fino al maestoso 98 pollici, introdotto per rispondere alla domanda sempre crescente di televisori più grandi. In mezzo troviamo TV da 50, 55, 65, 75 e 86 pollici.

Prezzi e disponibilità dei nuovi TV non sono stati ancora comunicati.