LG presenta le nuove soundbar 2024: l'orchestra nel vostro salotto, strizzando l'occhio all'IA

Se cercate un'esperienza audiovisiva all'altezza, non potete fare a meno di una soundbar, e la nuova gamma LG 2024 si propone come il compagno ideale del vostro televisore, che sia OLED o QNED (sapete come scegliere un televisore?). Ma il produttore coreano non si è limitato al salotto di casa, e tra i prodotti audio per il nuovo anno pronti per il CES (che ricordiamo si svolgerà dal 9 al 12 gennaio a Las Vegas) ha presentato anche nuovi speaker e auricolari. Andiamo a scoprirli tutti!

Soundbar S95TR, SG10TY e S70TY

Le nuove soundbar LG presentano una serie di soluzioni audio in grado di creare un'esperienza immersiva e coinvolgente. La funzione WOW Orchestra consente di sfruttare tutto il potenziale dei canali audio dei dispositivi, creando un palcoscenico sonoro profondo e potente con bassi e alti migliorati, mentre il supporto Dolby Atmos e DTS:X le rende la scelta ideale per l'audio surround. Come per l'anno scorso, anche le soundbar del 2024 sono dotate di tecnologia Triple Level Spatial Sound, che utilizza un motore 3D per analizzare l'audio di ogni canale e per aggiungere un mid-layer virtuale che offre un suono realistico e spaziale. Ma avevamo parlato anche di funzioni IA, ed ecco che viene confermata anche la presenza della funzione AI Room Calibration, che analizza lo spazio in cui è posizionata la soundbar per ottimizzare le impostazioni di riproduzione, con l'aggiunta di poter calibrare anche l'audio degli speaker surround posteriori. A tutto vantaggio del coinvolgimento sonoro. E se tutti e tre i nuovi modelli sono caratterizzati dal sistema WOW, un'interfaccia grafica per gestire le impostazioni della soundbar attraverso il televisore, ai modelli S95TR e SG10TY è riservata la funzione WOWCAST, che permette di collegare la soundbar in modalità wireless ai televisori LG senza sacrificare di qualità del suono, anche durante la riproduzione di audio Dolby Atmos. Ma vediamo i nuovi modelli. Soundbar S95TR: per chi cerca un suono ruggente

Il top di gamma della collezione, la soundbar S95TR, è caratterizzata da un design elegante e versatile, realizzato con materiali e finiture che riducono i riflessi. La potenza arriva a ben 810 W, con un suono surround da 15 canali dato dalle casse posteriori incluse. S95TR vanta cinque canali up-firing, tra cui il primo speaker centrale up-firing del settore, mentre il canale centrale posizionato sul lato superiore emette il suono verso l'alto per migliorare l'udibilità dei dialoghi e dare l'illusione che il suono esca direttamente dal televisore. I miglioramenti rispetto alla generazione precedente includono anche i tweeter, mentre l'aggiunta di un radiatore passivo arricchisce i bassi e ottimizza l'equilibrio complessivo tra soundbar e subwoofer. Infine, la funzione AI Sound Pro consente regolazioni in tempo reale in base alla natura del segnale trasmesso. Soundbar SG10TY: il compagno perfetto del vostro LG OLED La soundbar SG10TY, dotata di un design che si abbina perfettamente ai TV OLED sia in termini di dimensione sia di colore, supporta le funzionalità WOW Orchestra, WOW Interface e WOWCAST, che consentono un'installazione completamente wireless senza perdita di qualità sonora. Il dispositivo è inoltre dotato di connettività Wi-Fi per riprodurre i contenuti da piattaforme di musica streaming come Tidal Connect e Spotify Connect. Soundbar S70TY: la scelta ideale per i TV LG QNED Infine, il modello S70TY è caratterizzato da un design semplice e compatto, pur senza rinunciare allo speaker centrale up-firing che offre una maggiore nitidezza del suono. Il design angolato inoltre garantisce un'emissione del suono verso l'alto per far sembrare che i suoni escano direttamente dallo schermo del TV. La soundbar S70TY può inoltre essere agganciata direttamente al TV QNED grazie a una staffa (acquistabile separatamente) che non richiede di forare la parete e ne consente il posizionamento a diverse altezze.

Speaker e auricolari