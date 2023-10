LG porta in Italia StanbyME, una sorta di smart TV trasportabile e orientabile, ma senza la TV. Cosa vuol dire? Che di fatto è uno schermo touch con webOS 3, lo stesso sistema operativo presente sui televisori di LG, ma è appunto priva della parte televisiva, cioè non c'è il digitale terrestre né altro ingresso per vedere la TV in chiaro (che comunque potete sempre guardare tramite internet). Chiamatelo smart display touch, se volete: la chiave di lettura sta nel suo essere trasportabile con facilità, grazie alle rotelle poste sulla base, e nell'essere orientabile come volete. Lo potete infatti inclinare di 50°, ruotare in verticale, regolare in altezza per 20 centimetri, e in caso di necessità la base contiene anche una batteria che gli dona fino a 3 ore di autonomia versatilità e trasportabilità.

Immaginate di voler guardare una ricetta mentre cucinate, seguire un tutorial sul montaggio di un mobile per lo studio, spararvi una serie TV mentre siete a godervi le bollicine in vasca, o fare esercizio seguendo le indicazioni di un qualche personal trainer virtuale. In qualsiasi stanza della casa o dell'ufficio ne abbiate bisogno, LG StandbyME può andarci con relativa facilità, e qualora non lo poteste comandare col tocco c'è sempre il telecomando incluso in caso di bisogno. Lo schermo è un 27 pollici IPS in 16:9, quindi con ottimi angoli di visione, con finitura opaca per contrastare al massimo i riflessi. La risoluzione si ferma al full HD, ma va anche bene per preservare al meglio l'autonomia quando necessario, e c'è il supporto HDR10 e HLG.