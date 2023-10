LG StanbyME fa sold-out: lo smart display semovente ha convinto gli utenti!

Buone notizie per LG . L'azienda, infatti, ha annunciato che dopo una sola settimana dall'apertura del preordine su LG Online Shop , l'ultimo Lifestyle Screen LG StanbyME ha fatto registrare il sold-out : tutte le disponibilità del prodotto, dunque, sono esaurite (almeno per questa prima fase). Stando a quanto comunicato da LG, quindi, il nuovo smart display touch è riuscito a conquistare le attenzione degli utenti.

A contribuire a questo successo sicuramente ci hanno pensato i vari punti di forza dell'apparecchio, tra cui la versatilità e la trasportabilità. LG StanbyME, infatti, è equipaggiato con una base a rotelle e batteria integrata, che garantisce tre ore di autonomia. Tutto ciò, poi, favorisce il trasporto del monitor da una stanza all'altra, anche laddove non ci sia una presa di corrente.

Inoltre, lo schermo full touch da 27" è regolabile in altezza, inclinazione ed orientamento, nonché è dotato del sistema operativo webOS 22, che facilita l'accesso alle varie applicazizoni presenti. Anche per questi motivi, l'azienda ha evidenziato che "LG StanbyME trasforma qualunque ambiente della casa in uno spazio personale per realizzare le proprie attività preferite: seguire tutorial di musica, cucina o giardinaggio, godere di film o serie TV, fare videochiamate, navigare su Internet".

Per quanto riguarda la disponibilità, LG StanbyME tornerà ad essere acquistabile nei prossimi giorni – sempre su LG Online Shop – in abbinata allo speaker omnidirezionale LG XBOOM 360 XO3, ad un prezzo di 1.199 euro.