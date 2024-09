LG regala pacchetti DAZN, Apple Music, Infinity e altro. Tutte le offerte disponibili e come riscattarle

Si chiama LG Streaming Week, ma in realtà sono più settimane: una serie di offerte esclusive da oggi 9 settembre al 13 ottobre per i proprietari dei migliori TV LG, con sconti e mesi in regalo per i servizi di streaming.

Scopriamo le offerte in arrivo, che comprendono, tra gli altri, tre mesi gratuiti per Apple Music, 30 giorni gratuiti per Crunchyroll e uno sconto sul pacchetto NFL Game Pass di DAZN, e come approfittarne.