LG presenta i nuovi Tone Free T90S. Nuovo design, audio migliore e promo lancio!

LG Tone Free T90S arrivano in Italia, e promettono un'esperienza di ascolto straordinaria in ogni momento della giornata

Squadra che vince non si cambia? Qualche rifinitura è concessa, secondo LG, che dopo aver lanciato quasi due anni fa le solidissime Tone Free T90Q (o T90, a seconda dell'interlocutore), ora amplia la sua gamma di auricolari con le nuove top Tone Free T90S (se siete in cerca di un paio di cuffiette Bluetooth, date un'occhiata alla nostra selezione delle migliori).

Caratteristiche tecniche

Driver in grafene puro

in grafene puro ANC con modalità Ambient e Talk Thru

con modalità Ambient e Talk Thru Meridian Audio e Dolby Atmos

e 4 microfoni

Codec audio : AAC, apt-X Adaptive, SBC

: AAC, apt-X Adaptive, SBC Connettività: Bluetooth 5.4 LE

Bluetooth 5.4 LE Resistenza all'acqua / schizzi: IPX4

/ schizzi: IPX4 Funzioni: Google Fast Pair, Multi point

Google Fast Pair, Multi point Autonomia:

solo auricolari con ANC spenta: 9 ore auricolari + custodia con ANC spenta: 36 ore

Tempo di ricarica :

auricolari: 1 ora custodia di ricarica: 2,5 ore

: Dimensioni:

auricolari: 21,6 x 21,9 x 24,2 mm, 5,7 grammi custodia di ricarica: 65 x 29,9 x 32,6 mm, 43 grammi

Peso: auricolari: 5,7 grammi custodia di ricarica: 43 grammi



A colpire delle nuove LG Tone Free T90S è innanzitutto il design. Rispetto alle precedenti T90Q, LG opta per una forma più compatta, che abbandona la stanghetta e riduce la lunghezza da 27,7 mm a 21,6 mm, mentre il peso passa da 5 grammi a 5,7 grammi. Sotto al cofano, LG ha messo le mani nei punti giusti. Confermata la collaborazione con Meridian, con le tecnologie Meridian Headphone Spatial Processing (HSP) e Perfect Balance, che consentono di ottenere un punto centrale chiaro e un bilanciamento dei toni costante anche ai volumi più alti. Anche qui troviamo i driver in grafene puro (immaginiamo gli stessi da 11 mm, ma non ci sono conferme). Come per il precedente modello, l'utilizzo del grafene puro invece che rivestito riduce le vibrazioni e consente di ottenere un suono bilanciato e preciso, con bassi potenti e frequenze medie e alte migliorate, oltre a ridurre il peso. La grande novità di queste cuffie è la tecnologia Dolby Head Tracking fino a 24 bit/96 kHz, che adatta l'audio in base ai movimenti della testa e lo riproduce con una qualità di livello di studio per creare un senso di immersività (anche le T90Q sono dotate di questa tecnologia e di audio ad alta risoluzione a 24 bit, 96 kHz, ma evidentemente non insieme).

Gli auricolari supportano sempre la suite Snapdragon Sound, che comporta una bassa latenza (89 ms) e il supporto al codec aptX Adattive. Anche qui abbiamo l'ANC con tre modalità, mentre i tre microfoni sono stati migliorati grazie a un maggior rapporto segnale-rumore (SNR) che riduce ulteriormente il rumore ambientale, mentre la Voice Pickup Unit (VPU) monitora il rumore di sottofondo, riprende la voce dell'utente e traccia i movimenti della mandibola. Inoltre le cuffie utilizzano un nuovo algoritmo che isola la voce per ottimizzare la qualità del dialogo e ridurre il rumore. Per quanto riguarda la connettività, le nuove T90S possono sincronizzare fino a 5 dispositivi esterni e supportano il multi-point per rimanere connettessi a due dispositivi sorgente in contemporanea. Anche qui c'è la funzione Plug & Wireless che consente alla custodia di ricarica di essere utilizzata come un trasmettitore Bluetooth, ma è stata arricchita di una pratica funzione voice chat ideale per le chiamate o le conversazioni tra amici quando si gioca online. LG migliora anche l'autonomia, ma solo quella della custodia. Da 27 ore totali con ANC spento, si passa ora a 36 ore, mentre quella degli auricolari con ANC spento è sempre di 9 ore. Infine, come nella precedente edizione anche i nuovi Tone Free T90S sono dotati di tecnologia UVnano che utilizza la luce ultravioletta per eliminare il 99,9% dei batteri dalla maglia interna più vicina al canale uditivo e dai copriauricolari ipoallergenici.

Disponibilità e prezzi

LG Tone Free T90S sono già disponibili su Amazon e lo store LG in due colorazioni, bianca o nera, con inclusi nella confezione i cavi da USB-C ad AUX e da USB-C a USB C. Il prezzo consigliato al pubblico è di 229 euro, ma sullo Store LG si può accedere a una promo interessante. Per gli iscritti al programma LG Member si passa infatti a 224,42 euro ma, per un periodo limitato, al checkout tutti gli utenti hanno diritto a uno sconto del 15%, che consente di portarsi a casa i nuovi auricolari per 195 euro.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Gruppo Facebook