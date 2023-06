LG produrrà i primi TV compatibili con AirPlay negli hotel

iOS 17 contiene diverse novità per gli iPhone, tra cui la possibilità di condividere contenuti dal proprio dispositivo utilizzando AirPlay. Nello specifico, questo strumento funzionerà anche con alcuni televisori presenti negli hotel: l'utente, quindi, potrà vedere i contenuti che vuole quando viaggia, evitando di sostenere ulteriori costi per visionare, ad esempio, i film su grande schermo. La società di Cupertino ha fatto sapere che questa funzionalità sarà disponibile entro la fine dell'anno in alcune strutture ricettive, a partire da quelle del gruppo IHG Hotels & Resorts.

La funzionalità sarà piuttosto semplice da utilizzare: per il collegamento tra iPhone e TV sarà sufficiente infatti inquadrare un codice QR. Dopo aver effettuato l'abbinamento tra i due dispositivi, gli utenti potranno vedere i contenuti di tutti i servizi streaming, come Netflix ed Apple TV. Le novità però non finiscono qui. LG, tramite un comunicato stampa, ha ufficializzato che sarà la prima azienda ad offrire il supporto a tale funzionalità, tramite una linea di TV che quindi saranno compatibili con AirPlay negli hotel.