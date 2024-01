LG presenta i nuovi TV OLED 2024: arriva la trasmissione wireless fino a 4K a 144 Hz

Andiamo a scoprirli, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come scegliere il televisore giusto per ogni esigenza.

Il 2024 di LG entra nel vivo con la nuova serie di TV OLED , che puntano tutto su tre aspetti in particolare: processore α (Alpha) 11 , che grazie all'IA presenta un nuovo sistema di upscaling, la trasmissione wireless fino a 4k a 144 Hz (il primo OLED a offrirla, ma solo per il modello M4) e il nuovo sistema di aggiornamenti che garantisce un supporto software di 5 anni .

LG TV OLED 2024: le caratteristiche principali

Come abbiamo anticipato in apertura, per quest'anno LG non annuncia rivoluzioni, ma promette di migliorare un pacchetto di soluzioni già eccellente.

Il motto della casa coreana è infatti "Sync to You, Open to All", che riprende le possibilità di la volontà di offrire un'esperienza versatile e personalizzata. Ma come si concretizza questa idea?

Innanzi tutto dalle immagini, che presentano un sistema di upscaling migliorato grazie all'IA in grado di analizzare i contenuti pixel per pixel ed elabora i colori in modo da riprodurre l'intento creativo originale di filmmaker e content creator.

Questo permette di applicare elaborazioni come il Dynamic Tone Mapping Pro, che suddivide l'immagine in blocchi e li analizza in tempo reale per rilevare le aree più scure e più luminose, garantendo una qualità HDR tridimensionale.

L'apice poi si raggiunge nei TV LG SIGNATURE OLED M4 e LG OLED G4, che presentano il nuovo α(Alpha)11 con AI, in grado di migliorare del 70% le performance grafiche e garantire una velocità di elaborazione superiore del 30% rispetto ai modelli precedenti.

Nel complesso le soluzioni adottate da LG hanno consentito di ricevere la certificazione ClearMR della Video Electronics Standards Association (VESA, non per gli OLED evo da 97".).