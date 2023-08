LG presenta il primo TV OLED "Wireless"

LG ha ufficializzato il lancio del primo televisore OLED wireless al mondo. Si tratta di LG SIGNATURE OLED M (modello 97M3), un apparecchio da 97" con box Zero Connect, già disponibile in Corea del Sud e che arriverà entro la fine dell'anno in altri mercati come l'Europa ed il Nord America.

Entrando nei dettagli, il box Zero Connect è il cuore della nuova soluzione ideata da LG. Si tratta di un dispositivo separato che invia allo schermo i segnali video e audio in modalità totalmente wireless. L'utente, tra l'altro, può posizionarlo fino a 10 metri di distanza dallo schermo. Il box Zero Connect accoglie tutte le connessioni tipiche di un TV, come le porte HDMI 2.1, USB e LAN, oltre alle connessioni RF e Bluetooth, semplificando il collegamento dei vari dispositivi o periferiche. Lo schermo di LG SIGNATURE OLED M si presenta quindi privo di cavi, fatta eccezione per quello di alimentazione.