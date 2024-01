Questo nuovo TV trasparente è veramente incredibile, ma pone un dilemma: effetto wow o qualità?

Il nuovo Signature OLED T è un TV da 77 pollici meno valido e più costoso del vostro OLED tipo, ma permette di mostrare un acquario 3D quando non in uso

Lasciate perdere luminosità, fedeltà cromatica o neri profondissimi, al CES si presentano dispositivi fatti per stupire e il nuovo LG Signature OLED T si può a ben diritto inserire in questa categoria (per chi invece bada più al sodo, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro elenco dei migliori TV OLED sul mercato, sempre aggiornato e con le migliori offerte del momento). Stiamo parlando di un TV dotato, come la "T" suggerisce, di un pannello OLED trasparente, e sebbene da tempo vengano mostrati prototipi di questo tipo, LG ha deciso che è arrivato il momento di lanciarne uno sul mercato. Il nuovo OLED Signature T è effettivamente incredibile: un pannello OLED da 77 pollici effettivamente trasparente e dotato di una pellicola a contrasto (immagine sotto) che si può sollevare premendo un pulsante sul telecomando (e che come idea ricorda la TV avvolgibile di LG).

Pellicola a contrasto a metà dello schermo. Fonte: The Verge

Inoltre lo schermo crea un effetto di profondità veramente incredibile che, a giudicare dalle immagini, crea un effetto quasi tridimensionale. Purtroppo le immagini non rendono giustizia, ma provengono da fotogrammi di un video e non da scatti effettuati in condizioni appropriate. Nelle immagini sotto, condivise da The Verge che ha assistito alla demo del dispositivo, si può vedere non solo come le fiamme si "animino" all'interno del mobile, ma anche il widget meteo e "l'acquario" diano un senso assolutamente nuovo. LG ha inoltre studiato un'interfaccia di webOS personalizzata per lo schermo, mentre per quanto riguarda altre specifiche abbiamo altoparlanti rivolti verso il basso e, come la serie M del produttore coreano, la box Zero Connect che può essere posizionata fino a 10 metri di distanza per nascondere console e altri dispositivi di streaming che rovinino l'estetica.

Widget meteo. Fonte: The Verge