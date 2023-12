LG presenta il primo schermo 4K OLED al mondo che vi permette di cambiare frequenza con un clic (e arriva a 480 Hz)

L'ultima serie OLED UltraGear non si sottrae a questa responsabilità, in quanto oltre ad ampliare la linea con modelli da 34 e 39 pollici con schermi curvi ultra-wide, presenta l'attesissimo monitor da gioco 4K da 32 pollici LG 2GS95UE con funzione Dual Hz, tempo di risposta ultraveloce da grigio a grigio (GtG) di 0,03 ms e tecnologia Pixel Sound .

LG è uno dei migliori produttori di monitor gaming sul mercato, non solo per la qualità intrinseca dei dispositivi, ma anche per l'innovazione che è in grado di presentare ai suoi clienti (ecco alcuni consigli su come usare due monitor con il PC ).

LG 32GS95UE: il primo monitor da gioco Dual-Hz 4K 240Hz / FHD 480Hz

Caratteristiche tecniche:

Schermo: OLED (Anti-glare bassa riflessione (AGLR))

OLED (Anti-glare bassa riflessione (AGLR)) Dimensioni: 32 pollici

32 pollici Rapporto d'aspetto : 16:9

: 16:9 Risoluzione: 3,840 x 2,160

3,840 x 2,160 Spazio colore : DCI-P3 98.5%

: DCI-P3 98.5% Frequenza di aggiornamento (Max.): 240Hz

(Max.): 240Hz Tempo di risposta : 0.03ms GtG

: 0.03ms GtG HDR: VESA DisplayHDR True Black 400

VESA DisplayHDR True Black 400 Adaptive Sync : G-SYNC, FreeSync Premium Pro

: G-SYNC, FreeSync Premium Pro Connettività: HDMI 2.1 x2, DisplayPort 1.4 x1, audio out (DTS Headphone:X)

HDMI 2.1 x2, DisplayPort 1.4 x1, audio out (DTS Headphone:X) Speaker: Sì (Pixel Sound + Woofer)

Sì (Pixel Sound + Woofer) Regolazioni Stand: Inclinazione, Altezza, Rotazione, Rotazione in verticale

è il dispositivo che più attirerà l'attenzione di fan e appassionati. L'innovativoè il primo dotato della nuova funzione, che consente agli utenti di passare tra 4K (3.840 x 2.160 pixel) a 240Hz e Full-HD (1.920 x 1.080 pixel) a 480Hz con un semplice clic su un tasto di scelta rapida o del joystick.

Questa soluzione consente agli utenti di applicare istantaneamente la combinazione ottimale di risoluzione dello schermo e frequenza di aggiornamento per il genere di gioco a cui stanno giocando: per i titoli in cui l'azione è super frenetica e per i giochi di tiro, si può selezionare FHD 480Hz, mentre per i giochi in cui volete lasciarvi avvolgere dall'ambientazione si può impostare la modalità 4K 240Hz.

Oltre alla funzione Dual-Hz, il nuovo UltraGear OLED da 32 pollici possiede un tempo di risposta di 0,03 ms (GtG) che aiuta a eliminare la sfocatura del movimento, aumentare la chiarezza e offrire un gameplay dinamico.

Ma non è finita. Grazie a cornici minime i giocatori non saranno distratti dall'azione, e il suo suono potente e tridimensionale, arricchito dalla tecnologia Pixel Sound e da un sistema audio frontale integrato con due woofer e supporto per DTS Virtual:X, gli utenti saranno circondati da un vero e proprio paesaggio sonoro. Questa soluzione, nascosta dietro il pannello OLED, secondo LG elimina la necessità di altoparlanti esterni.

Non ci sono dettagli riguardanti prezzi o disponibilità, ma LG dichiara che ne sapremo di più a breve.