LG presenta una valigia davvero curiosa: al suo interno una TV incorporata!

Ad una prima occhiata potrebbe sembrare una valigia tradizionale ed invece StandbyMe Go di LG è qualcosa in più. Difatti, una volta aperta rivela una sorpresa davvero niente male, ovvero una TV da 27" dotata di funzioni smart, incluso un impianto sonoro da 20 W e stand per posizionare il pannello come meglio riteniamo. Questo dispositivo piuttosto curioso, tra l'altro, è equipaggiato con una batteria che garantisce un'autonomia di tre ore.

Fonte: LG

Entrando nel vivo della notizia, StandbyMe Go di LG presenta uno schermo touchscreen che senza fili potrà essere collegato ad una rete wireless. L'interfaccia, caratterizzata dal sistem webOS, è compatibile con diverse app (come Netflix ed Amazon Prime Video), giochi e controlli vocali. Non manca, poi, il supporto ad Airplay e al mirroring con Android ed iOS. Inoltre, sono presenti due piccole caratteristiche davvero curiose. Lasciando lo schermo nella valigia sarà possibile attivare la modalità giradischi virtuale: apparirà l'immagine di un vinile mentre si avvierà la riproduzione dei nostri brani preferiti; l'apertura/chiusura della valigia funzionerà come accensione/spegnimento dell'apparecchio.

Fonte: LG