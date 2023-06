Libero Mail: servizio in ripristino (ma senza nuove mail). Come entrare.

Dopo l'aggiornamento di ieri, in cui Libero riconosceva ancora una volta il problema ma non dava date per il ripristino del sistema, oggi qualcosa sembra iniziare a muoversi.

Libero ha rilasciato infatti una nuova nota sui suoi social, spiegando che il servizio Libero Mail è in ripartita. La strada scelta da Libero è quella del ripristino graduale, basato sul singolo account. In sostanza solo alcuni account sono stati "riaccesi" mentre gli altri dovranno ancora attendere, speriamo poco. Il pannello per l'accesso alla posta sul sito è adesso accessibile, ma l'azienda sembra suggerire di tentare l'accesso da app per scoprire se si è stati riabilitati al servizio.