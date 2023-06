Libero Mail verso il ripristino, gestore valuta ristori: che fine hanno fatto le email inviate durante il down?

Si sa, quando la situazione è critica gli sciacalli sono sempre in agguato, e non è da escludersi che nei giorni passati o anche oggi e nei prossimi giorni arrivino SMS ed email con intento di phishing. ItaliaOnline ne fa cenno sulle FAQ allestite per il disservizio degli ultimi giorni:

È un SMS di Phishing. Libero/Virgilio non inviano alcun SMS di questo tipo agli utenti.

Non cliccare l'SMS e cancellalo!

Ho ricevuto una E-MAIL che mi chiede di "cliccare" per "eseguire la migrazione della mail" o per "confermare/riattivare" la casella di posta o per inserire i miei dati.

Si tratta una EMAIL di PHISHING. Libero/Virgilio non inviano e non invieranno agli utenti alcun messaggio di posta, con la richiesta di "cliccare" per migrare, piuttosto che confermare la riattivazione della casella di posta o inserire dati personali. Non fidarti di questi messaggi: non cliccare nulla e cancellali!