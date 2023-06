Libero Mail di nuovo down, idem Virgilio: ritorna l'incubo del disservizio prolungato?

Da quanto riportato dagli iscritti alle caselle di posta, cercando di collegarsi alla posta elettronica di Libero Mail si incapperebbe in vari messaggi di errore , tra cui "Cannot connect to server", "Servizio in manutenzione" o addirittura anche "Credenziali non riconosciute". Più di recente c'è anche chi ha visto a schermo l'errore "HTTP ERROR 500".

A distanza di quasi 6 mesi, sia Libero Mail che Virgilio sono nuovamente down . Le prime segnalazioni risalgono alla serata di ieri 13 giugno, ma oggi 14 giugno si stanno intensificando, con migliaia di segnalazioni su Downdetector per entrambi i servizi e decine di commenti di utenti infuriati.

E già ieri mattina c'era chi segnalava che la posta in uscita era molto più lenta del solito, quasi ad anticipare i problemi attuali di cui stiamo parlando.

Per quanto riguarda Virgilio non ci sono testimonianze dirette, ma ci sono comunque oltre 1.300 segnalazioni di down su Downdetector.

L'ultimo disservizio richiese diverso tempo per un ritorno completo alla normalità, qualcosa come una decina di giorni, e la paura che accada nuovamente qualcosa di simile è dietro l'angolo. In molti all'epoca optarono per passare a Gmail, visto che comunque la casella di posta elettronica è diventata sempre più vitale per accedere a servizi, banche, sistemi di doppia autenticazione o anche tutto ciò che riguarda la salute e l'accesso a SPID, ricette mediche e simili. La compensazione prevista per il down prolungato fu l'aggiunta del 20% di spazio gratuito in più sulla casella di posta elettronica, ma non siamo sicuri sia bastata a tutti per convincersi a continuare a utilizzare una casella Libero o Virgilio.

La speranza è che ItaliaOnline, il gestore di Libero Mail e Virgilio Mail, abbia imparato dai suoi errori e che sia pronta a risolvere il problema ben più velocemente stavolta.

Alcuni utenti cercando di collegarsi si sono trovati di fronte al messaggio "Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva". Pare quindi che sia un problema momentaneo, che però a questo punto va avanti da diverse ore. ItaliaOnline, interrogata da DDay, pare sostenere di aver avvertito i suoi utenti del disservizio di oggi, ma stando alle lamentele degli utenti così non sembrerebbe.

Dopo la pubblicazione dell'articolo le segnalazioni sono aumentate ulteriormente. Si parla di poche centinaia in più, ma di solito quando il grafico di Downdetector continua a crescere invece di diventare stazionario significa che il problema è ancora in essere. E alle 11:30 continuano le segnalazioni di disservizio. Se prima tra l'altro c'era chi riusciva ad accedere via web (ma non dall'app), adesso il down sembra totale. I disservizi tra l'altro sono segnalati da tutta Italia, a conferma che si tratta di una problematica diffusa e non localizzata o casuale.

Tutte le grandi città sono coinvolte: Palermo, Catania, Bari, Taranto, Napoli, Roma, Perugia, Firenze, Bologna e su a salire verso Genova, Venezia, Milano e Torino.