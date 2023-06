Libero Mail down: il servizio è stato sospeso per problemi tecnici, ancora offline anche questo pomeriggio

In questi ultimi minuti è arrivata la conferma da parte di Libero , e la notizia non vi piacerà. Il servizio, a detta di Libero, è stato momentaneamente sospeso. Ma andiamo intanto a leggere il post di Libero.

Come forse saprete anche oggi 15 giugno 2023 Libero Mail e Virgilio Mail sono down . Stamattina ci siamo basati sulle tantissime segnalazioni degli utenti, sia su Facebook sulla pagina di Libero, sia su Downdetector.

Nell'introduzione del post Libero sostiene che da ieri pomeriggio il servizio era tornato alla normalità.

In realtà proprio dopo l'annuncio di Libero c'erano ancora diversi utenti tagliati fuori dalla loro mail, per non parlare di tutta la posta elettronica non ricevuta durante il periodo di disservizio. Ma andiamo avanti con il post.