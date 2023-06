3° giorno di down per Libero Mail e Virgilio Mail: utenti inferociti, nessun aggiornamento da ieri

Anche oggi 16 giugno Libero Mail e Virgilio Mail sono down. La conferma arriva come al solito dalla community Libero su Facebook e da Downdetector, che già da stamattina vede una crescita quasi costante delle segnalazioni di disservizio da parte degli utenti.

Ripercorriamo ciò che è successo negli scorsi giorni. La mattina del 13 giugno i primi utenti di Libero segnalavano posta in uscita molto più lenta del solito. Già dalla sera del 13 sono iniziate le prime segnalazioni di down, per poi intensificarsi il 14 giugno mattina con le mail di Virgilio e Libero oramai irraggiungibili.

Da quanto dichiarato da Libero proprio la notte tra il 13 e il 14 giugno si è tenuto un "intervento di manutenzione evolutiva" delle caselle di posta elettronica, e che gli utenti erano stati avvisati di possibili disservizi in anticipo. In realtà la maggior parte degli utenti pare non sapesse di questo intervento, e nonostante Libero durante il pomeriggio del 14 giugno sostenesse che la situazione era tornata alla normalità, molti utenti ancora non riuscivano ad accedere, e ovviamente tutte le email ricevute nel periodo di down erano e sono andate perse.

Purtroppo il 14 giugno sera e ieri 15 giugno le segnalazioni sono tornate ad aumentare, e di fatto entrambi i servizi risultavano inutilizzabili da praticamente tutta l'utenza. Circa 20 ore fa Libero ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una nuova dichiarazione. Vi riportiamo il passo saliente giusto per ricordarvi dell'accaduto: