Libero Mail e Virgilio Mail down da 4 giorni: quando torneranno online?

Oggi sabato 17 giugno 2023 Libero Mail e Virgilio Mail sono ancora down. Questo significa che l'accesso alla posta di Libero e di Virgilio è impossibile per tutti i suoi utenti e anche il download della posta tramite app di terze parti è impossibile. In sostanza non funziona la posta di Libero e Virgilio da 4 giorni per tutti i suoi utenti.

Un disagio enorme che abbiamo già commentato negli scorsi giorni, seguendo da vicino la vicenda e riportando i pochi aggiornamenti che il gestore ha fornito ai suoi utenti che sono da quattro giorni ormai senza accesso alla loro posta, seguendo il down di gennaio.

Dopo il commento di giovedì 15 giugno, in cui l'azienda spiegava che c'erano stati dei problemi a seguito di un aggiornamento notturno migliorativo il servizio di posta era stato sospeso. Da quel giorno Libero non ha più fornito nessun aggiornamento tramite i suoi canali social e il suo sito, e anzi la pagina Twitter e Facebook di Libero hanno smesso di pubblicare qualsiasi altro contenuto (solitamente vengono postate delle news), probabilmente nel rispetto dei suoi utenti e per minimizzare la critiche che potrebbe ricevere.

Critiche che però sono copiosissime nell'ultimo post su Facebook di giovedì.

Sono tantissimi gli utenti furiosi per non poter accedere alla loro posta, così come per non aver avuto più nessun aggiornamento su quando il servizio potrebbe tornare disponibile. Nell'ultimo messaggio Libero aveva fornito un numero di telefono da chiamare per avere assistenza. Alcuni fra quelli che hanno chiamato il numero di assistenza si sono sentiti dire che il servizio di Libero Mail e Virgilio Mail sarebbe tornato disponibile lunedì. Se da un lato sono ancora due giorni di attesa senza possibilità di accedere alla propria posta, è quantomeno una data che ci fa sperare che il problema di Libero Mail sia davvero in fase di risoluzione.

Per tutti quelli che se lo stanno chiedendo è praticamente ovvio, che proprio come successo a gennaio, tutta la posta che si sarebbe dovuto ricevere durante il down non verrà mai ricevuta, neanche quando il servizio tornerà disponibile, se non quella inviata poco prima del ritorno in servizio.

Quando il servizio sarà tornato disponibile ciascuno potrà decidere in autonomia di valutare il passaggio ad un altro gestore di posta (per esempio Gmail), nel caso questa venga utilizzata per comunicazioni importanti.