Libero Mail: ora rifiutare la profilazione pubblicitaria ha un costo

Il servizio di posta elettronica fornito da Libero è stato per molto tempo tra i modi più comuni per aprire una mail in Italia. Nell'ultimo anno però Libero Mail è tornato a far parlare di sé a causa di svariati disservizi (l'ultimo dei quali a giugno) che hanno causato non pochi problemi agli utenti, rendendo impossibile l'utilizzo della propria casella di posta.

Anche quella di oggi non è sicuramente una notizia positiva; infatti tramite una mail ai propri utenti, Libero ha fatto sapere che per continuare ad usufruire del servizio via web gratuitamente sarà necessario accettare la profilazione pubblicitaria. In caso di rifiuto allora sarà necessario pagare un minimo di 3,99€ all'anno.

Di seguito un estratto della comunicazione: