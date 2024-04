Amanti della Liga spagnola? DAZN conferma l'esclusiva fino al 2029

DAZN ha infatti appena annunciato di essersi nuovamente aggiudicata i diritti per la trasmissione della Liga spagnola sulla sua piattaforma. Il nuovo accordo prevede la possibilità di trasmettere in esclusiva fino al 2029 .

La piattaforma dunque rinnova per altri cinque anni i diritti per lo streaming delle partite di calcio del massimo campionato spagnolo, uno dei campionati europei maggiormente seguiti, sia per il calibro delle squadre che vi giocano e sia per i principali giocatori che animano il campionato.

L'accordo prevede la trasmissione di tutti i match del massimo campionato spagnolo in ogni giornata. Si tratta quindi di 380 partite in diretta, corredate da highlights, contenuti e approfondimenti extra disponibili anche on demand.

Oltre a questi, DAZN trasmetterà anche i migliori match e gli highlights de LALIGA HYPERMOTION, la seconda divisione del calcio spagnolo.

Per vedere la Liga su DAZN, così come tutti gli altri contenuti sportivi che vengono trasmessi sulla piattaforma, sarà ovviamente necessario abbonarsi. In questo senso, vi ricordiamo la più recente offerta di DAZN, la quale prevede il piano Standard a 19,90 euro al mese per i primi quattro mesi. Successivamente, passerà a 40,99 euro mensili.

Se invece siete interessati a cambiare abbonamento DAZN, vi suggeriamo di leggere la nostra guida dedicata. Per concludere, vi ricordiamo un'altra delle recenti novità di DAZN, la quale prevede la possibilità di vedere alcuni contenuti gratuitamente senza abbonamento.