Anche Lightroom ha la sua Gomma Magica, ed è impressionante!

Nell'era dell'intelligenza artificiale che ormai ci permette di fare in un attimo (o quasi) quello che vogliamo (o quasi), anche Adobe lancia delle interessanti novità a tema.

Il popolare marchio, da sempre punto di riferimento nel campo dell'editing fotografico, ha lanciato un nuovo tool per la modifica delle foto in Lightroom. Si tratta di Generative Remove, che potete tranquillamente immaginare come la sua Gomma Magica.

La Gomma Magica è lo strumento di Google che, a partire dal lancio dei Pixel 6 qualche anno fa, abbiamo imparato ad apprezzare per le sue abilità nel rimuovere magicamente persone e oggetti dalle foto. Il tutto con il supporto dell'intelligenza artificiale. E Generative Remove su Lightroom fa lo stesso.