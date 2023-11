Un piccolo Yakuza anticipa il più grande Yakuza di sempre

Oggi è un giorno importante per la saga di Yakuza (che, che un po' di tempo a questa parte, si chiama Like a Dragon). Nei negozi è infatti approdato Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: nonostante abbia il nome più lungo in assoluto tra i capitoli della serie, è in realtà uno dei più brevi.

Il videogioco si pone appunto come una continuazione della storia di Kazuma Kiryu, eroe dell'avventura prima del passaggio di chiavi avvenuto in Yakuza: Like a Dragon. Senza scendere troppo nei dettagli, nell'ultimo capitolo che lo ha visto protagonista, cioè Yakuza 6: The Song of Life del 2016, il buon Kiryu ha dovuto cambiare identità e vita per proteggere la sua famiglia. Chiaramente qualcosa andrà storto, ragione per la quale torneremo a vestire i suoi comodissimi panni.