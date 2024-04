LIMBO e Don't Starve sono tra le migliori offerte di oggi sul Play Store

Il Play Store è il negozio digitale per i dispositivi Android e come sempre continua a proporre periodicamente interessanti sconti per app e giochi (date un'occhiata anche alla nostra selezione dei migliori giochi gratuiti per questo mese). Per gli amanti dei platform, un titolo in sconto assolutamente da non perdere è LIMBO. Il gioco, a metà tra appunto un platform ed un'avventura grafica, vi trascinerà in un tetro mondo bidimensionale pieno di pericoli e vi saprà conquistare con il suo caratteristico stile grafico.

Vi ricordiamo inoltre che, qualora non foste soddisfatti del vostro acquisto, potete sempre richiedere un rimborso.