Non lasciatevi scappare LIMBO e Redsun RTS tra le offerte di oggi sul Play Store!

Il Play Store non ferma neanche per un giorno i suoi sconti su app e giochi (qui la nostra lista con i migliori titoli del mese). Anche oggi vi consigliamo le offerte più interessanti per il vostro dispositivo Android, ricordandovi inoltre che è sempre possibile chiedere un rimborso per il vostro acquisto.

Per gli amanti dei platform, un titolo in sconto assolutamente da non perdere è LIMBO. Il gioco, a metà tra appunto un platform ed un'avventura grafica, vi trascinerà in un tetro mondo bidimensionale pieno di pericoli e vi saprà conquistare con il suo caratteristico stile grafico.