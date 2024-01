Come vengono protetti i minorenni su Instagram e Facebook: nuove limitazioni per i messaggi

Meta continua il suo cammino verso la sempre maggiore protezione dei minori sulle sue piattaforme social, in questo caso Instagram e Facebook. Nelle ultime ore infatti sono arrivate delle novità che consistono in nuove limitazioni nei confronti degli account associati a minori. La novità appena introdotta da Meta riguarda da vicino le piattaforme social di Instagram e Facebook. Su tali social network infatti non sarà più possibile inviare messaggi a utenti minorenni da parte di account che non li seguono o che non sono connessi a essi.

La limitazione per l'invio dei messaggi riguarda dunque tutti gli utenti che hanno meno di 18 o 16 anni, limite di età che dipende dal paese in cui si applica la norma, i quali non potranno ricevere messaggi da altri utenti, a meno che questi non risultino tra quelli seguiti. Si tratta di una limitazione che restringe ulteriormente il campo che riguarda l'attività dei minori sui social. In precedenza infatti, gli utenti di età superiore a 19 anni non potevano inviare messaggi diretti agli utenti minorenni, a meno che non fossero seguiti o seguissero i profili dei minori.

Meta ha annunciato che la novità verrà notificata nella schermata home del feed di Instagram e Facebook. Gli utenti minorenni che possiedono un account supervisionato dovranno chiedere al genitore o al tutore la possibilità di disattivare questa limitazione riguardante i messaggi privati. Arrivano ulteriori misure di prevenzione per i minori anche per i genitori o tutori che supervisionano i loro account. Da oggi in poi, tutte le modifiche alle impostazioni di privacy apportate da un account di un minore dovranno essere approvate dal rispettivo supervisore. In precedenza invece per gli utenti minorenni era comunque possibile apportare delle modifiche alle opzioni di privacy, mentre il supervisore riceveva una semplice notifica di tale azione.