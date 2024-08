Instagram si avvicina a TikTok: raddoppiano le foto che si possono aggiungere a un post

Con il limite di 35 immagini , TikTok è ancora lontano, ma Instagram si sta lentamente avvicinando dopo aver aumentato il numero di foto e video che possono essere aggiunti al carosello in un singolo post, passando dai precedenti 10 a 20 (sapete come creare un post su Instagram ?).

Cos'è il carosello di immagini nei post su Instagram e il nuovo limite

Per usarlo, basta creare un post toccando l'icona " + " in basso nell'app e selezionare la voce Selezione multipla in basso, con la possibilità successivamente di aggiungere testi, effetti e persino brani musicali forniti direttamente dall'app.

Il carosello di immagini e video è una funzione lanciata da Instagram nel 2017 e consente, come suggerisce in nome, di aggiungere più di una foto a un singolo post .

Il problema è che finora il limite era di 10 contenuti, tra foto e video, raggiunto il quale viene mostrato il messaggio "Il limite è di 10 foto o video".

Ora, invece, come annunciato dall'azienda ieri, è possibile aggiungerne fino 20, una novità che sarà particolarmente apprezzata da chi crea post condivisi, ovvero in collaborazione con altri utenti.

Come dicevamo all'inizio dell'articolo, questa novità avvicina Instagram a TikTok, che però con il suo limite di 35 contenuti resta ancora lontana.

Il social cinese, nonostante debba la sua popolarità ai video brevi, ha scoperto velocemente che agli utenti piace condividere contenuti, meme e persino lunghe storie in formato di carosello, immagine per immagine come se fossero diapositive di una presentazione.

Questa novità non è particolarmente in linea con il recente indirizzo di Instagram, sempre più proiettato verso la condivisione di Reel e in generale video, ma sappiamo bene come l'azienda sia sempre attenta al coinvolgimento degli utenti.

Stando a quanto riportato da Instagram, il nuovo limite per il carosello è attivo da ieri, ma probabilmente la sua espansione avverrà gradualmente. Sui nostri dispositivi, in cui è installata la beta aggiornata all'ultima versione, è ancora attivo il limite a 10 contenuti.