Il mancato ritocco ai limiti elettromagnetici del 5G racconta un'Italia divisa

Il dato non è stato inventato, ma è stato accolto seguendo le linee guida dell'ICNIRP, la commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Quindi per la scienza sono assolutamente sicuri , tanto che alcuni Paesi europei, come Olanda, Danimarca, Svezia, Lettonia e Austria li hanno fissati più elevati.

Ma restiamo ai fatti. In Italia i limiti di esposizione per il 5G sono attualmente di 6 V/m , 10 volte meno rispetto a quelli di Paesi come Portogallo, Spagna, Francia, Irlanda, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Finlandia, Estonia e Cipro, che li hanno fissati a 61 V/m .

Fine della storia? No, almeno per il momento, perché i limiti elettromagnetici del 5G sono una di quelle storie italiane altamente divisive, alla stregua del calcio e ultimamente del Covid.

La notizia è definitiva nella sua semplicità. Dopo aver inserito una bozza nel Decreto Asset che avrebbe dovuto portare i limiti di esposizione del 5G (sapete come attivarlo ?) a livello dei maggiori Paesi europei, il Governo l'ha stralciata e nell'ultimo Consiglio dei Ministri non se n'è trovata traccia.

Perché questa discrepanza? Perché da noi come in altri Paesi europei, come Belgio, Slovenia, Croazia, Grecia, Bulgaria, Polonia, Lituania, i campi elettromagnetici (EMF) sono visti con sospetto, e soprattutto per un motivo pratico: le antenne 5G sono piccole, quindi devono essere distribuite in maniera capillare sul territorio. La popolazione le vede, soprattutto nei piccoli Comuni, e in alcuni casi deve addirittura decidere se farle installare sul proprio tetto.

E ha paura, seguendo l'equazione "campi elettromagnetici uguale tumore" alimentata efficacemente da dichiarazioni pseudoscientifiche o vere e proprie fake news. Indipendentemente dalle quantità energetiche in gioco e dagli studi effettuati (ricordiamo che per un certo periodo si è pure diffusa la voce che il 5G ha causato il Covid, tanto per fare un esempio).

Per questo in Italia la legge quadro 36 del 2001 e poi il Dpcm dell'8 luglio del 2003 hanno fissato un limite così basso. Nel 2021 si è cercato di ritoccarlo senza successo, e ora la storia si è ripetuta. Non è che l'attuale Governo non ci abbia provato. Testualmente la bozza del decreto prevedeva che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge i limiti sarebbero stati adeguati "alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche". Poi, all'improvviso, è tutto sparito.

Ma quali sono i punti di vista? Gli operatori telefonici maggiori ovviamente vorrebbero limiti più elevati: fissare limiti molto bassi rende tecnicamente difficile o proibitivo installare le reti, limitando così i vantaggi economici e sociali delle tecnologie mobili.

E infatti Asstel, l'associazione del settore telecomunicazioni, si dichiara delusa, affermando che con questa decisione gli operatori italiani sono costretti a creare una rete con una maggiore densità territoriale, comportando costi più elevati, tempi di realizzazione più lunghi e maggiore impatto ambientale (inquinamento visivo, consumo di energia).

Ma non è una presa di posizione unanimemente condivisa. Assoprovider, l'associazione dei Provider, ritiene che limiti più alti svantaggerebbero i piccoli e medi operatori di prossimità, con relativo effetto su aziende e occupazione.

Nel mezzo, c'è la politica, che rappresenta, nel bene e nel male, il Paese. Per esempio Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, si è sempre dichiarato contrario a questo innalzamento, affermando che 6 V/m sono più che sufficienti per digitallizzare l'Italia e l'unico motivo per aumentarlo è quello economico per risparmiare sugli investimenti delle infrastrutture, alle spalle della salute pubblica.

Forse si potrebbe arrivare a un compromesso. Per esempio, a Bruxelles fino al 2021 il limite è stato di 6 V/m, poi nell'agosto di quell'anno il limite è stato portato a 14,5 V/m, il che ha contribuito ad accelerare l'implementazione dei servizi di telefonia.

A questo punto, indipendentemente dall'opinione della scienza, delle associazioni di settore e dei politici di varia estrazione, se ne parlerà al prossimo Consiglio dei Ministri.