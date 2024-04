Questo nuovo ciondolo IA è pensato per ricordarvi tutto. E si ispira a un film

Humane AI Pin non ha convinto nessuno, ma questo non vuol dire che diverse aziende non stiano cercando di proporre sul mercato un involucro fisico per l'IA. Il punto è: quale problema devo risolvere che nessun dispositivo in circolazione mi consente di fare altrettanto bene? Limitless, ispirandosi al famoso film con Bradley Cooper, ha la risposta. E non stiamo parlando di creare immagini o scrivere canzoni, ma di registrare le nostre riunioni.

Pendant vuole fare una sola cosa, e bene

Pendant di Limitless è un ciondolo magnetico che ricorda un paio di cuffie in miniatura, ed è pensato per essere appeso a una maglietta o a una collanina. L'unica apertura sul dispositivo è un paio di griglie, che servono per registrare i discorsi. All'inizio non tutti i discorsi, ma le riunioni di lavoro, ma in futuro chissà. Limitless produce già un software per la registrazione di questi contenuti chiamato Rewind, ma con questo dispositivo, che prima si chiamava Rewind Pendant, pensa di aggiungere un tassello ulteriore: raccogliere le informazioni senza bisogno del computer, inviarle sul cloud e renderle disponibili per voi. Esempi di utilizzo di Pendant Limitless aiuterà gli utenti a tenere traccia delle conversazioni, per esempio potreste chiedergli qual era quella nuova app che qualcuno ha menzionato nella riunione, oppure in quale ristorante il vostro collega vi ha detto che dovrete andare la prossima volta. O anche come vi eravate lasciati con un amico e cosa vi eravate detti due settimane prima. In teoria, Limitless può ottenere quei dati e utilizzare modelli di intelligenza artificiale per recuperarli ogni volta che glielo si chiede. Come funziona Pendant

Il ciondolo è dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, ha una batteria che dura 100 ore e utilizza la tecnologia beamforming per registrare più chiaramente le conversazioni e isolarle dall'ambiente circostante. Quando registra, si illumina un LED, e c'è anche una "modalità consenso" che rileva nuove voci e non le registra fino a quando queste persone non danno il consenso a essere registrate (la modalità è disattivata per impostazione predefinita). Tutto ciò che registrate viene caricato sui server Limitless, mescolato con gli altri vostri dati e reso disponibile attraverso le app dell'azienda. E la privacy? Uno dei punti di forza di Rewind è poter usare GPT-4 per raccogliere tutte le vostre informazioni e poterle usare per permettervi di accedere ai vari contenuti in maniera logica e utile. Questo vuol dire gestire le vostre email, calendario, registrare i meeting e creare trascrizioni e molto altro. Ma non solo. Il chatbot, chiamato ChatGPT for me, fa tutto questo con un occhio alla privacy. L'app Rewind non invia mai i vostri dati da nessuna parte o li memorizza in un posto diverso dal vostro dispositivo. Con Limitless l'approccio è lo stesso, anche se ovviamente i dati registrati verranno inviati nel cloud. Qui ogni conversazione è protetta, crittografata, non sarà venduta a terze parti e nessuno può accedervi, neanche Amazon Web Services, il provider a cui si appoggia. Le riunioni ma non solo L'obiettivo del Pendant Limitless però non è solo lavorativo. Il capo dell'azienda, Dan Siroker, afferma di non voler reinventare la ruota con dei laser, ma in futuro potrebbe espandere le proprie funzioni. Ovvero non solo registrare i contenuti, ma avere un approccio proattivo. Questo significa aiutare a rispondere alle email e fare cose per il vostro conto, visto che ha accesso a tutte le vostre informazioni.

Il confronto con Humane AI Pin

Il confronto con Humane AI Pin è sempre lì, e per Limitless è un vantaggio. Diversi recensori hanno evidenziato come la spilletta intelligente sarebbe stata un prodotto migliore se non avesse cercato di fare tutto. Per Siroker, intervistato da The Verge, questo è proprio Pendant. Il dispositivo non solo migliora la spilla in questo senso, ma è più economico e più semplice da usare.

Prezzo e disponibilità