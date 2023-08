Un'auto coccodrillo e una nave squalo? Disponibile la nuova linea LEGO DREAMZzz!

I set: sogno o incubo?

Ecco quindi che la nuova linea LEGO DREAMZzz ci offre personaggi fiabeschi, come il coniglio gigante Bunchu o il furgone tartaruga , ma anche creature uscite dai nostri incubi peggiori, come la Nave-Squalo Nightmare . Eccoli tutti, ricordandovi che saranno disponibili dal 1° agosto.

La serie animata LEGO DREAMZzz

Ma LEGO DREAMZzz non è solo una serie di fantastici set. C'è anche la serie animata che segue le avventure dei compagni di scuola Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, che entrano a far parte di un' agenzia segreta e imparano a usare il potere dell'immaginazione per viaggiare nel Mondo dei Sogni .

Gli eventi in occasione del lancio

E non è finita! Per festeggiare il lancio, LEGO ha in programma anche una serie di eventi dedicati ai bambini. Alcuni ci sono già stati in occasione della presentazione dei set. Altri ci saranno a partire da fine agosto in 5 diverse città italiane:

Save the date! Dal 25 agosto tutti i sognatori potranno immergersi nell'universo LEGO DREAMZzz grazie a tante attività ludiche, perfette per vivere un'estate indimenticabile al fianco dei beniamini della nuova serie. Al loro arrivo, i bambini verranno accolti dal meraviglioso Furgone tartaruga della Signora Castillo che, per l'occasione, prenderà vita diventando un vero e proprio minivan itinerante. Al suo interno, i visitatori, proprio come il personaggio di Izzie, potranno utilizzare i piccoli squali peluches per sfidare lo spaventoso Re Nightmare e gli altri nemici. Pronti a sognare a occhi aperti? In ogni città, oltre al minivan, sarà presente anche una Play Area con 3 gazebo, sotto i quali i bambini potranno divertirsi in molteplici attività! I più piccoli, ad esempio, potranno costruire e giocare con i nuovi set della linea LEGO® DREAMZzz™, conoscere i personaggi e apprendere i valori dell'amicizia e della collaborazione. Inoltre, utilizzando la propria immaginazione, potranno inventare inedite storie ispirate agli amici Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, aiutati dalle mani esperte degli Adult Fan Of LEGO (AFOL) che, per l'occasione, realizzeranno uno speciale diorama LEGO® DREAMZzz™ dedicato al tour. E per far uscire l'estro artistico di grandi e piccini, sarà possibile cimentarsi nel disegno del robot Z-Blob - amatissimo personaggio della serie animata - guidati dai suggerimenti di Mateo. Unica regola: mettere in campo tutta la propria creatività. Ma non è finita qui! In ognuna delle tappe, sarà presente un photo booth molto speciale: uno schermo interattivo grazie al quale i bambini potranno registrare il loro video personalizzato mentre interagiscono con il personaggio di Z-Blob. Il tour LEGO DREAMZzz accoglierà i piccoli e grandi sognatori nei seguenti appuntamenti: