Benvenuta LineageOS 21: Android 14 arriva su Pixel 2, OnePlus 5 e LG G5, tra gli altri

Particolarmente rilevanti gli aggiornamenti delle app proprietarie, che in generale ricevono il supporto al Material You , come la calcolatrice, ed è stata introdotta la nuova app galleria, chiamata Glimpse, che sostituirà la galleria di AOSP, Gallery2.

Infine, anche le app Telefono, Messaggi e Contatti sono state aggiornate, soprattutto per quanto riguarda l'implementazione del Material You.

Altre novità riguardano Aperture, l'app per la fotocamera della ROM, che oltre al supporto al Material You ha ricevuto tantissimi accorgimenti, sia di funzionalità che di interfaccia, e Jelly , il browser proprietario ora più snello, con supporto al Material You e con Brave come motore di ricerca predefinito.

Molto ampia la lista degli smartphone supportati, che potete vedere qui sotto (qui l'elenco dei dispositivi supportati, non tutti a LineageOS 21). Al momento le build non sono ancora disponibili, e potete scaricarle solo per Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition, Motorola Moto X4 e F(x)tec Pro'X. In ogni caso anche gli altri dovrebbero essere aggiornati a breve (qui potete trovare le build disponibili per LineageOS 21).

Ricordiamo che per eseguire l'aggiornamento dovrete seguire la guida specifica per il dispositivo cliccandoci sopra e poi su "Upgrade to a higher version of LineageOS".

Se provenite da una build ufficiale, non è necessario formattare il dispositivo, a meno che la pagina non specifichi specificamente il contrario. In generale questo è necessario per alcuni dispositivi con modifiche importanti, come un ripartizione. Buon flash!