LineageOS non manda in pensione nessuno: nuovi smartphone supportati ad Android 14

Il modding è la soluzione per gli smartphone che si trovano nella situazione in cui non ricevono più aggiornamenti ma sono ancora funzionanti: vuoi perché sono dispositivi di fascia media o bassa che vedono cessare presto gli aggiornamenti da parte del produttore o vuoi perché sono stati smartphone top di gamma che hanno ormai alle spalle diversi anni. A tenerli attivi ci pensa LineageOS , che ha ampliato la platea di smartphone che è possibile aggiornare ad Android 14 .

I nuovi arrivi

La LineageOS è una delle custom rom più conosciute e apprezzate e garantisce una nuova vita a tanti dispositivi, che così possono vedere allungato il loro ciclo vitale senza diventare spazzatura elettronica, sfruttando le potenzialità del mondo open-source.

Il suo "segreto" è quello di fornire un'interfaccia grafica stock con pochi fronzoli e molta sostanza, garantendo sicurezza, semplicità e stabilità dell'ultima versione di Android.

La custom rom è disponibile per centinaia di smartphone, ma il suo elenco è in continua espansione e prevede dispositivi molto datati e altri più recenti.

Infatti, gioca un ruolo determinante proprio sui dispositivi usciti molti anni fa, come gli ultimi aggiunti tra le fila degli smartphone aggiornati alla LineageOS 21:

Come si può notare, la LineageOS va ad aggiornare smartphone come quelli di LG, che sono usciti nel 2018 nella fascia alta e che hanno visto il loro supporto svanire dopo pochi anni (oltre alla successiva cessata attività di LG nel mondo dei telefoni), oppure come quelli di Motorola, che appartengono alla fascia bassa e che non hanno mai ricevuto un major update dalla loro uscita.

Al tempo stesso, all'interno del catalogo disponibile sul sito ufficiale, è possibile trovare anche smartphone presenti sul mercato da poco, come il Google Pixel 8 Pro, uscito meno di un anno fa: può avere una seconda vita una volta terminati i suoi 7 anni di aggiornamenti oppure può rappresentare una possibilità per chi vuole sperimentare su uno smartphone recente le risorse del mondo del modding.