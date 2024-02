Android 15 e l'app per connettere Android al Mac: due storie diverse ma collegate?

Cosa c'entrano Android 15 e Android File Transfer (Trasferimento File Android)? A prima vista niente, ma Google nello stesso momento ha rilasciato la prima Developer Preview del nuovo sistema operativo del robottino e nascosto il link alla seconda, quindi qualcosa bolle in pentola (qui trovate alcuni suggerimenti su come trasferire file da Android a computer, sia con che senza cavo).

Ma cominciamo dall'inizio. Uno dei maggiori ostacoli che si trova ad affrontare chi vuole sapere come trasferire file tra un telefono Android e un Mac è il fatto che macOS non riconosce i dispositivi, come quelli del robottino, che utilizzano il protocollo MTP per questa operazione.

Per questo motivo, Google ha reso disponibile da tempo sul suo sito Android File Transfer, una piccola app gratuita che vi consente di montare la memoria del telefono Android quando collegato via cavo al vostro Mac.

La soluzione è molto semplice e strumenti di terze parti come MacDroid e OpenMTP sono decisamente più soddisfacenti (quest'ultima è poi un'app gratuita e open source, mentre la prima, per quanto potente, è piuttosto cara).

Nondimeno, è l'app ufficiale di Google, definita come lo strumento per "Sfogliare e trasferire file tra il tuo computer Mac e il tuo dispositivo Android", e ha sempre svolto dignitosamente il suo compito. L'app ha sempre avuto un collegamento nella schermata iniziale di Android.com, in basso, sotto la voce Assistenza, ma dal rilascio di Android 15 DP1, avvenuto pochi giorni fa, questo è scomparso.