I link su YouTube Shorts sono un problema. Da fine agosto arriva la soluzione

Per ovviare, YouTube prevede di dare ai creatori un nuovo spazio sui profili dei canali per posizionare link prominenti e cliccabili a siti web, profili sociali, siti di merchandising e altri link conformi alle linee guida della comunità della piattaforma.

Allo stesso tempo, il gigante dello streaming video rimuoverà anche le icone dei social media cliccabili dai banner dei canali sul desktop, sostenendo che sono una "fonte di link fuorvianti". C'è però uno svantaggio : questi link sono molto importanti per i creatori, in quanto consentono loro di diversificare i contenuti guidando gli spettatori ai loro account su altre piattaforme e creare entrate collegandosi ad annunci e link di affiliazione.

Ma questo non ha consentito di risolvere il problema dei link nei video brevi. Diversi utenti sono caduti vittima di queste truffe e per affrontare la questione Google ha preso la decisione più drastica: rimuoverli .

Come? Attraverso i link, una pratica che ha raggiunto dimensioni spropositate ed è stata denunciata da YouTuber di alto profilo sui loro video normali e su YouTube Shorts . La soluzione però è vicina: dal 31 agosto non sarà più possibile pubblicare link nei commenti e nel feed dei video brevi.

I commenti ai video di YouTube e su YouTube Shorts (sapete come caricarli ?) sono un ottimo modo per Google per aumentare il coinvolgimento, ma in questi ultimi anche un veicolo di malware, phishing e truffe di vario genere (ecco la differenza tra antivirus e antimalware ).

Ma non solo. YouTube è conscia dell'importanza dei link per i creatori e, come affermato nel comunicato stampa, sta lavorando per introdurre modi più sicuri per i creatori di includere link importanti nei loro contenuti.

Per questo, entro la fine di settembre arriverà anche un nuovo modo per consentire ai creatori di indirizzare i loro spettatori di Shorts ad altri contenuti di YouTube. Questi saranno dei pulsanti sotto il proprio nome, facilmente cliccabili e riconoscibili come link sicuri (immagine sotto).