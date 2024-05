LinkedIn segue l'esempio di Netflix: sulla piattaforma debuttano tre giochi

LinkedIn debutta nel settore gaming. Da ieri, 1° maggio , gli utenti, sia sull'app mobile che su desktop, potranno giocare a tre diversi giochi: Pinpoint, Queens e Crossclimb . Sarà possibile giocare ogni partita una volta al giorno, con l'opportunità di consultare le classifiche e quindi i punteggi più alti. I giochi sono disponibili nella sezione LinkedIn News e My Network su Desktop, mentre sullo smartphone nella sezione My Network.

I giochi su LinkedIn rappresentano un modo inedito per rinforzare i rapporti professionali e mettere in evidenza i propri profili all'interno della rete. L'obiettivo, quindi, è di stimolare la collaborazione tra i colleghi. Inoltre, con questa novità la piattaforma segue il percorso di aziende come il New York Times e Netflix, che hanno implementato i giochi per intrattenere gli utenti ed aumentare gli abbonati.

In tal senso, secondo Axios, sul New York Times sono state giocate oltre 8 miliardi di partite. Di queste, più della metà hanno interessato Wordle, il gioco guess-the-word che il Times ha acquisito nel 2022. Relativamente all'ambito gaming, il Times offre dei pacchetti di abbonamento.