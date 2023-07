LinkedIn supporterà gli utenti con "LinkedIn Coach", lo strumento basato sull'IA

La notizia è stata diffusa dal ricercatore di app Nima Owji , mentre in un'email, la portavoce di LinkedIn Amanda Purvis ha dichiarato a The Verge che la società "esplora sempre" nuovi modi per migliorare l'esperienza dell'utente sulla piattaforma, aggiungendo che "avrà presto altro da condividere". Owji, inoltre, ha estratto un'immagine in cui LinkedIn suggerisce agli utenti di rivolgere al chatbot domande del tipo "Come funziona Coach?" o "Qual è la cultura di Microsoft?".

Sembrerebbe che anche LinkedIn stia sviluppando un nuovo strumento basato sull' intelligenza artificiale. In particolare, si tratta di un'iniziativa che punta a facilitare il compito di cercare e candidarsi per un lavoro. Microsoft , quindi, avrebbe predisposto il nuovo assistente "LinkedIn Coach", che potrebbe supportare l'utente durante i processi di candidatura, insegnare nuove competenze e soprattutto aiutare a fare rete sulla piattaforma.

In attesa di scoprire ulteriori novità a riguardo, sempre nel campo dell'intelligenza artificiale, OpenAI ha iniziato a distribuire l'app di ChatGPT per Android. Fino ad ora, però, il software è disponibile soltanto in alcuni Paesi, tra cui Stati Uniti, India, Blangladesh e Brasile.

Rispetto all'app già disponibile per iOS, non vi sono grosse differenze. Infine, parlando di ChatGPT, consigliamo la lettura di questa nostra guida in cui indichiamo le migliori alternative al popolare chatbot, a partire da Google Bard e Claude.