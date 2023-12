L'incubo di Windows sta arrivando su Linux

Come molti sapranno, Linux ha moltissime declinazioni per tantissimi contesti di utilizzo, note come distro (abbiamo già parlato delle migliori distro Linux ). Ma all'orizzonte c'è una novità che potrebbe riguardare in maniera trasversale tutte le principali distro di Linux.

La novità che è in arrivo consisterebbe in quello che per anni è stato l'incubo di tanti milioni di utenti Windows. Parliamo della Blue Screen of Death, nota appunto come BSOD. Si tratta della schermata blu di errore che su Windows viene visualizzata quando il sistema non riesce ad avviarsi correttamente.

Si tratta di una schermata che denota errori di sistema che potrebbe essere molto gravi, al punto di impedire il corretto avvio del sistema operativo in maniera permanente, con la conseguente impossibilità di utilizzare il dispositivo.

La stessa BSOD sarebbe in arrivo su Linux.

Stando infatti a quanto riferito da Phoronix, Linux arriverebbe con una systemd-bsod installata, con la quale dovrebbe infatti essere possibile mostrare la BSOD nel caso di errori critici in fase di avvio del PC. Al momento si tratta di una funzionalità che è ancora in fase di ottimizzazione.

Questa dovrebbe arrivare sulle principali distro Linux, come Ubuntu, Fedora, Debian e Red Hat. Tale BSOD per Linux dovrebbe includere anche un codice QR con il quale sarà possibile accedere a ulteriori informazioni in merito al codice errore mostrato dalle stessa schermata.

In ogni caso, il suo debutto al pubblico non dovrebbe avvenire prima del 2024, ormai alle porte. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sul suo rilascio.