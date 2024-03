macOS cede quote di mercato, Linux e Windows sorridono: cosa succede tra i sistemi operativi desktop?

Linux aumenta costantemente, Windows domina e macOS cala

Nondimeno, i fan del pinguino si chiedono spesso come mai il tasso di adozione di Linux aumenti così lentamente. Secondo il creatore del kernel Linux, Linus Torvalds , il problema è la mancanza di un desktop standardizzato che accomuni tutte le distribuzioni Linux. Nondimeno in alcuni mercati, come l'India, il sistema operativo è enormemente popolare, tanto che è il secondo sistema operativo desktop più diffuso.

Molto interessanti i dati relativi a Windows e macOS. Windows è il sistema operativo dominante, ma da giugno 2022 a giugno 2023 ha avuto un crollo di quota di mercato, passando dal al 76,33% al 68,23%.

Particolarmente vistoso il picco tra aprile e giugno 2023, corrispondente a un aumento dell'adozione di sistemi operativi non noti a Statcounter (che possono anche essere nuove versioni di un sistema operativo, in questo caso Windows). Da quel momento però Windows ha guadagnato terreno e, a novembre 2023 l'adozione ha subito una brusca accelerazione proprio in concomitanza con il calo di macOS. Ora è tornato al 72,17% di adozione.

Più preoccupante la situazione di macOS. Il sistema operativo della mela è passato dal 21,32% di novembre 2023 al 15,42% di febbraio 2024, il che significa che è tornato ai livelli di febbraio 2023.

Non è chiaro a cosa siano dovute queste brusche variazioni, è anche possibile che ci siano errori nel sistema di rilevamento o, come abbiamo anticipato sopra, anche a nuove versioni di un sistema operativo.

Se però andiamo a vedere le quote di mercato dei computer della mela, notiamo come siano in linea con i dati di Statcounter. Secondo i dati di IDC Apple è passata dal 2022 al 2023 dal 9,3% all'8,4%, mentre nel 2023 è passata dall'8,6% del secondo trimestre al 10,6% nel terzo trimestre, per poi tornare all'8,5% nel quarto trimestre.

Chiudiamo con ChromeOS, che dal 4,01% di ottobre ora è al 2,27% del mercato mondiale.

E in Italia? La situazione nel nostro Paese è molto meno drammatica, come possiamo vedere nel grafico sotto, ma si rileva comunque da un aumento di Linux e un calo di macOS dal 2024.