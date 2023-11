La lista della spesa di Google arriverà finalmente in Keep

Da diverso tempo Google offre le sue numerose app e servizi per dispositivi Android e non solo, e negli ultimi anni abbiamo visto un consistente sviluppo proprio di questi contenuti.

Tra le app che troviamo maggiormente supportate c'è Google Keep, quella che offre Google per creare, gestire e personalizzare note ed elenchi. E proprio per Google Keep stanno arrivando delle interessanti novità.

Per Google Keep infatti sta arrivando l'integrazione della Lista della spesa di Google, ovvero la lista di prodotti che viene automaticamente redatta da Google quando si richiede ad Assistant di prendere nota delle cose da comprare. Questa è una novità di rilievo, visto che finora è stato possibile accedere alla Lista della spesa esclusivamente da un'interfaccia web, assolutamente non pratica per essere usata da smartphone.