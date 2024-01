La lista desideri per Google Bard: potete contribuire anche voi

Tra questi servizi troviamo anche quello di Google . Parliamo ovviamente di Google Bard , il quale nel 2023 ha visto consolidarsi la sua posizione anche in Europa, e che per il 2024 intende crescere ancora di più. Proprio in prospettiva del suo futuro sono emerse delle novità significative .

Su Reddit infatti, un tale Chris Gorgolewski che è attualmente il product manager di Bard per Google, è stata pubblicata un'interessante discussione in cui viene chiesto a tutti gli utenti di suggerire le funzionalità da introdurre in Google Bard per questo nuovo anno appena iniziato.

E tra i commenti trapela anche qualcosa che in realtà è già in programma da parte di Google per il suo Bard. Tra le funzionalità che arriveranno ci sarà l'integrazione con Assistant. Questa dovrebbe rendere possibile avere un'app indipendente di Bard, per dispositivi Android e per iOS, che dovrebbe arrivare come Assistant with Bard.

Probabilmente su Android sarà qualcosa di integrato a livello di sistema, mentre c'è da capire in che forma arriverà su iOS.