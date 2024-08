Le Liste stanno per arrivare su WhatsApp: come funzioneranno?

Come funzioneranno le Liste di WhatsApp

Mettiamo subito in chiaro che le Liste di WhatsApp non sono ancora disponibili per nessuno, si tratta di una funzionalità che è ancora in fase di sviluppo.

Quelli di WABetaInfo sono riusciti ad abilitarla manualmente, e ad avere un'anteprima del suo aspetto e della sua localizzazione all'interno dell'app di WhatsApp. Parliamo delle Liste, una funzionalità che dovrebbe semplificare la gestione delle chat e degli aggiornamenti di Stato su WhatsApp.

Come potete vedere dallo screenshot in basso, le Liste di WhatsApp dovrebbero avere una sezione dedicata all'interno delle Impostazioni dell'app.

La descrizione apposta alle Liste indica che si tratterà di una funzionalità per gestire al meglio persone e gruppi sulla piattaforma di messaggistica.

Purtroppo non è possibile vedere qualche dettaglio in più sul suo funzionamento, e quindi possiamo soltanto fare delle ipotesi. Ragionevolmente, possiamo aspettarci che le Liste WhatsApp dovrebbero permettere agli utenti di redigere delle liste di contatti tra tutti quelli sincronizzati con il proprio account WhatsApp.

Queste liste di contatti probabilmente potrebbero essere usate per veicolare gli aggiornamenti di Stato su WhatsApp a specifiche categorie di contatti, come familiari e amici. In questo modo, gli utenti potrebbero condividere dei contenuti con gruppi riservati di persone in maniera rapida e semplice.

Non è detto che le Liste saranno funzionali soltanto alla condivisione degli aggiornamenti di Stato. Le Liste infatti potrebbero aiutare gli utenti anche a filtrare i contenuti presenti in tutte le chat in base ai contatti contenuti nelle Liste stesse.

Lo sviluppo delle Liste WhatsApp è ancora in corso, e sicuramente ci vorrà del tempo prima di vedere la novità a disposizione degli utenti. Seguiremo con attenzione i prossimi sviluppi, e torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.