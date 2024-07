Cos'è Live Translate

Per chi non lo ricordasse, Live Translate è una funzione di Galaxy AI che consente di tradurre le chiamate in tempo reale. Ad esempio, se l'interlocutore parla spagnolo e voi non lo capite, la sua voce viene convertita in italiano in tempo reale, e potete anche vedere la trascrizione delle voci sullo schermo.

Lo strumento sfrutta l'elaborazione sul dispositivo, il che consente di mantenere i propri dati privati, ma al lancio non supportava le app di terze parti.