L'app che connette l'inconnettibile: come usare LiveDrop per trasferire file senza rete

Grazie a soluzioni come Quick Share (il nuovo Condivisione nelle vicinanze) e AirDrop, trasferire file tra telefoni è sempre più facile, ma ci sono delle situazioni in cui potrebbe essere così immediato - o consigliabile (a proposito, sapete come trasferire file da Android a iPhone?). Mettiamo ad esempio che dobbiate appunto effettuare un trasferimento tra OS diversi, oppure che non abbiate a disposizione una rete (per esempio in caso di un telefono con il chip Wi-Fi e Bluetooth rotto, e senza connettività cellulare), o persino che dobbiate trasferire file sensibili e avete paura che vengano intercettati. Ecco che entra in gioco LiveDrop, una soluzione presentata al CES 2024 e che consente di trasferire documenti e foto senza bisogno di una connessione di qualsiasi tipo: il trasferimento avviene esclusivamente attraverso le immagini. Come spiegato nel sito dello sviluppatore, LiveDrop è una soluzione cross-piattaforma che funziona su hardware preesistente (è sufficiente un telefono dal 2014 in poi), che consente il trasferimento di dati offline, sicuro e unidirezionale tra dispositivi con display e telecamere. Il funzionamento avviene semplicemente attraverso le immagini: il documento viene "scomposto" in una matrice di dati (una sorta di codice QR "in movimento") che viene mostrato sullo schermo, per poi essere letto e "ricomposto" dal telefono ricevente

Fonte: LiveDrop

Abbiamo provato con due telefoni in modalità aereo e funziona, in maniera incredibilmente semplice e veloce. Per provare anche voi non dovete fare altro che installare l'app gratuita LiveDrop, disponibile per Android e iOS, e avviarla su due telefoni. Superate le schermate introduttive arriverete alla Home, poi sul telefono da cui inviare il vile toccate il pulsante "+" in basso a destra e selezionate l'icona del documento, della foto o della fotocamera.

Ora toccate l'icona di invio (un aeroplanino di carta viola) in basso a destra e il file sarà scomposto nella matrice in movimento. Prendete l'altro telefono e toccate l'icona del lettore in basso a desta (il pulsante viola sopra al "+"). Inquadrate il telefono da cui volete inviare il documento e in attimo il "trasferimento" sarà completato.