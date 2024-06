Lo smartphone dell'estate sarà quello di un'azienda che nessuno conosce

CMF Phone (1) non segna solo il ritorno delle cover intercambiabili,, ma è anche un dispositivo a basso costo dalle specifiche promettenti. Troppo bello per essere vero?

In pochi avranno sentito nominare CMF, il brand a basso costo di Nothing lanciato l'anno scorso e di cui abbiamo potuto saggiare la bontà in particolare con gli auricolari CMF Buds (a proposito, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori auricolari in commercio). Ora il brand, che ha al suo attivo già tre auricolari, un orologio e un caricatore da 65 W, sta per compiere il passaggio successivo con il suo primo telefono, l'attesissimo CMF Phone (1). Ma cos'ha di particolare questo smartphone? Innanzitutto sembra che offrirà ottime caratteristiche a un prezzo molto allettante, ma soprattutto sarà dotato di una cover removibile attraverso una vite e un apposito cacciavite, che consentirà di personalizzarlo a piacere.

Carl Pei è un maestro nel proporre idee che fanno parlare dei telefoni

L'abbiamo già visto con i telefoni di Nothing. Carl Pei, ex di OnePlus, non solo è bravissimo a creare attenzione, o hype, intorno ai propri dispositivi (e tra poco vi spiegheremo perché l'affermazione vale anche per il primo telefono di CMF), ma anche a caratterizzarli dal punto di vista del design come nessuno sa fare. Ecco perché stiamo parlando del nuovo CMF Phone (1) come di una novità. OK le specifiche e il prezzo concorrenziale, ma qui non siamo di fronte al "solito" Realme o Xiaomi. Come per i Nothing, che fanno parlare per i LED sul retro, con CMF Phone (1) l'idea è tornare al passato, con una cover intercambiabile che consente di personalizzare il telefono con pochi soldi.

A turn for the best.

CMF Phone 1. Coming 8 July. pic.twitter.com/SG4vowRRdQ — CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 25, 2024

E come se non bastasse, CMF ha pensato a un'idea ancora più originale, ovvero non cambiare le cover come un Nokia 1110 qualsiasi, ma con una vitina da svitare tramite un apposito cacciavite integrato con l'estrattore del carrellino della SIM. Che novità, si dirà, ma nel panorama odierno lo è veramente. E non importa se questo comporta il rischio di perdere il cacciavite: chi non ha un cacciavite in casa? È l'idea che conta.

CMF Phone 1 is coming on July 8



What does this screwdriver mean? 🤔 pic.twitter.com/vyxVcI6h6V — Ben Geskin (@BenGeskin) June 18, 2024

Ma soprattutto il fatto che si abbia a disposizione una cover removibile suggerisce un'altra novità: che si potrà sostituire la batteria "come una volta", senza dover smontare il telefono. Allo stesso modo, l'accesso al retro dovrebbe consentire la possibilità di sostituire più facilmente altri componenti, come lo schermo. Qui probabilmente stiamo facendo un salto eccessivo, e non dobbiamo pensare a un FairPhone, perché immaginiamo che se l'intenzione fosse questa CMF avrebbe decantato queste possibilità in lungo e in largo, ma da qui all'8 luglio, giorno del lancio del dispositivo, è possibile che scopriremo altre informazioni. A nostra discolpa, possiamo dire che questa impressione è rafforzata da un'altra idea lanciata da CMF: una sorta di countdown in cui il telefono viene montato pezzo per pezzo da oggi al giorno lancio. Oggi hanno montato lo schermo, confermando che sarà piatto (punto in più per la resistenza) e dotato di pannello Super AMOLED.

In ogni caso, CMF punterà molto sulla quantità (e varietà, sembra che ce ne sia una anche con dei rilievi) di cover disponibili, quindi potrete sbizzarrirvi a piacere. Abbiamo avuto qualche indicazione nel video in fondo all'articolo. Concludiamo con un altro aspetto curioso del nuovo CMF Phone (1), una sorta di rotella nell'angolo. Questa sembra essere una caratteristica dei prodotti CMF ed è possibile che, come nella custodia delle CMD Buds, non serva a niente, ma è anche possibile che invece, come vedremo nel prossimo capitolo a proposito dei nuovi auricolari del marchio, sia associata a una funzione.

Presunte specifiche

Al momento, l'unica notizia confermata ufficialmente è la presenza del pannello Super AMOLED, ma dai numerosi rumor abbiamo già un'idea piuttosto precisa di cosa attenderci dal nuovo CMF Phone (1). Display: FHD+ da 6,67 pollici a 120 Hz

FHD+ da 6,67 pollici a 120 Hz Processore: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 RAM: 8 GB LPDDR4x

8 GB LPDDR4x Archiviazione: 128 / 256 GB UFS 2.2

128 / 256 GB UFS 2.2 Slot microSD

Batteria: 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W Per quanto riguarda il prezzo, si parla di una cifra tra 199 e 249 euro. Troppo bello per essere vero? Il telefono avrà probabilmente diversi compromessi, su tutti nel comparto fotografico. Nothing non ha mai brillato in questo senso, ed è possibile che il nuovo CMF Phone (1) non sorprenda, come sarebbe logico supporre, in questo senso. Secondo alcuni osservatori, dovrebbe montare un sensore principale posteriore da 50 MP e uno secondario da 2 o 5 MP che serva da fotocamera di profondità o macro, ma non aspettiamoci miracoli.

Altri dispositivi in arrivo l'8 luglio

Sempre su X, CMF ha poi anticipato l'arrivo di altri due prodotti l'8 luglio. Il primo è un nuovo paio di auricolari, CMF Buds Pro 2, che saranno caratterizzati da una rotella sulla custodia, come i CMF Buds, ma che servirà da smart dial personalizzabile.

A customisable Smart Dial for intuitive sound control.

Meet Buds Pro 2 on 8 July, 10:00 AM BST. pic.twitter.com/IvlcWHVQYo — CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 24, 2024

Stando al video, si potrà ruotare e premere, e potrebbe servire a regolare il volume, gestire i preset e anche avviare e fermare la riproduzione. L'altro prodotto è invece CMF Watch Pro 2, il successore dell'attuale Watch Pro. Stando all'immagine, CMF ha optato per una forma rotonda, questa volta, mentre il corpo è in lega di alluminio.

A wonderful all-rounder.

With a sleek round bezel and aluminium alloy body for a refined finish.

Watch Pro 2 is coming on 8 July. pic.twitter.com/mHjg9fGFrN — CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 25, 2024

Appuntamento all'8 luglio, ore 11:00 ora italiana. Per il momento, vi lasciamo a uno dei video di presentazione, in cui si vedono diversi utenti scoprire i nuovi prodotti CMF e che danno qualche indicazione su cosa attenderci.