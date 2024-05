Logitech presenta le cover con tastiera Combo Touch per i nuovi iPad Pro ed iPad Air

Scendendo nei particolari, Combo Touch, dispone di una tastiera staccabile e di una kickstand flessibile , che permette di utilizzare più modalità e di passare rapidamente da un'attività all'altra per scrivere, disegnare, leggere e molto altro ancora, indipendentemente dal luogo in cui ci si trovi. Inoltre, il generoso trackpad Multi-Touch punta a garantire un input e una navigazione intuitivi e precisi.

Logitech ha annunciato un'interessante novità per i possessori dei nuovi iPad Pro ed iPad Air. L'azienda, infatti, ha ufficializzato la disponibilità delle custodie Logitech Combo Touch , realizzate con materiali sostenibili e premium. In particolare, le cover risultano più sottili e leggeri.

La tastiera presenta tasti con retroilluminazione automatica in un layout standard, con 16 livelli di luminosità. I tasti di scelta rapida, invece, avranno lo scopo di rendere più immediati i comandi più comuni, come il controllo del volume, la riproduzione dei contenuti multimediali, la funzione 'Non disturbare', gli screenshot e altro ancora.

Infine, Combo Touch utilizza Smart Connector per una connettività più veloce e sicura, superando dunque la necessità di ricarica o di connessioni Bluetooth.

Disponibilità e prezzo

Combo Touch per iPad Pro è disponibile nel color Graphite, mentre per iPad Air in Oxford Grey ed è possibile procedere all'acquisto sul sito di Logitech e su quello di Apple. I prezzi sono i seguenti: