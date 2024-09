Logitech G e MOMO svelano il volante modulare definitivo, che funziona ovunque!

Si tratta di un annuncio importante, che segna un passo significativo nel settore del sim racing, con l'introduzione di nuovi volanti premium pensati per offrire ai piloti virtuali un'esperienza di guida estremamente realistica, versatile e personalizzabile come mai prima d'ora.

La collaborazione con MOMO

La partnership tra Logitech G e MOMO rappresenta l'incontro tra due eccellenze nei rispettivi campi. MOMO, con oltre sessant'anni di esperienza nella produzione di volanti e accessori per marchi di lusso come Ferrari, Porsche e Rolls Royce, ha portato il suo know-how nella realizzazione di prodotti artigianali di alta qualità. D'altra parte Logitech G, già riconosciuta e apprezzata per la sua innovazione nel settore gaming, ha visto in MOMO il partner ideale per elevare ulteriormente l'esperienza di simulazione di guida.

In base a questo accordo esclusivo, MOMO progetterà e lancerà volanti compatibili con la serie G Racing di Logitech. Tra i primi modelli in arrivo troviamo il SIM GT 320 e il SIM GT-Racer 290, progettati specificamente per il nuovissimo Logitech G RS Wheel Hub (del quale vi parleremo a breve), con dettagli di alta qualità come una piastra in alluminio anodizzato e impugnature in microfibra. Questa collaborazione esclusiva punta a portare nel mondo del sim racing la stessa cura per i dettagli e la precisione che hanno reso MOMO celebre nel motorsport.