Logitech G presenta una valanga di novità: mouse super performanti, tastiere con switch magnetici e tanto altro

LogiPlay 2024 : l'evento annuale di Logitech G , il brand legato al gaming del celebre produttore di periferiche PC (e non solo), è stato il teatro di tantissimi annunci. Il marchio ha infatti rinnovato alcuni dei suoi prodotti di punta , lanciando anche alcune novità inedite come il nuovo mouse DEX. Non ci rimane che scoprirle insieme! Preparatevi a una lunga carrellata di prodotti.

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX LIGHTSPEED

G PRO 2 LIGHTSPEED

C'è anche una versione alternativa con scocca simmetrica, anch'essa dotata del nuovo sensore HERO 2 (44.000 DPI, 888 IPS, 88 G di accelerazione). È simmetrico in tutto, visto che potete usare pulsanti programmabili sia a destra che a sinistra , una manna per i mancini! Il polling rate si ferma a 1.000 Hz , ma da ottobre arriverà un ricevitore PRO LIGHTSPEED ad-hoc che lo porterà a 8.000 Hz al prezzo di 29,99$. Il peso ammonta a 80 grammi, e infatti costa meno del G PRO X SUPERLIGHT 2 . Il prezzo del mouse? 139€, con disponibilità prevista da oggi.

Logitech G PRO X TKL RAPID

A febbraio eravamo rimasti un po' delusi dalla Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED . Il mercato delle tastiere meccaniche si è fatto sempre più sofisticato, e Logitech non sembrava avere intenzione di abbracciare alcune novità e tecniche di costruzione. Con la nuova TKL RAPID invece si va proprio in questa direzione: switch magnetici lubrificati in fabbrica, strati fonoassorbenti, funzioni software sempre più avanzate.

Astro A50 LIGHTSPEED 2024

Logitech G G915 X

Vi ricordate della mitica G915, disponibile sia in formato completo che TKL? La tastiera meccanica premium a basso profilo viene rinnovata da Logitech dopo tanti anni, e come era lecito aspettarsi le novità non mancano. Da un punto di vista di design non ci sono grandi stravolgimenti, ma c'è da dire che il vecchio look era elegante e ricercato, e G915 X lo mantiene in quasi tutti i suoi aspetti.

La G915 X presenta uno switch meccanico galvanico completamente ridisegnato, con stelo a croce in plastica POM che garantisce maggiore stabilità dei tasti e una digitazione più silenziosa. Il punto di attuazione degli interruttori è stato ridotto da 1,5 a 1,3 mm, migliorando la reattività, mentre i keycap in PBT a doppio strato (quelli prima erano in ABS) offrono una resistenza maggiore all'usura e riducono la visibilità delle impronte.

La durata della batteria è stata migliorata rispetto al modello del 2019.

Con l'illuminazione spenta, la versione full-size offre fino a 800 ore di autonomia, mentre con la luminosità al 100% e connessione LIGHTSPEED attiva, si arriva a 36 ore di utilizzo continuo, un miglioramento del 20% rispetto al modello originale. La versione TKL offre fino a 1000 ore con l'illuminazione spenta e 42 ore alla massima luminosità.

Tra le altre novità si segnalano il passaggio (ovvio) all'USB-C, la presenza della funzione KEYCONTROL di cui vi parliamo oramai da qualche tempo (anche nella recensione della G515), una nuova piastra in alluminio da 1,5 mm (quella prima era da 1,2 mm) e uno strato fonoassorbente sul fondo.

Veniamo ai prezzi, al momento espressi in dollari. La disponibilità è prevista da oggi 17 settembre.