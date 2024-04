La nuova tastiera meccanica Logitech G è pensata per farvi vincere, non per stupire

Si chiama Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED, ed è la nuova tastiera meccanica da gioco della divisione gaming di casa Logitech. Il numero nel nome suggerisce da subito le sue dimensioni: siamo di fronte a una tastiera 60%, super compatta, tanto da non avere frecce direzionali, tasti funzione, né tanto meno tutti quei tasti che troveremmo sopra le frecce o nell'isola del tastierino numerico. Si tratta insomma di un dispositivo pensato unicamente (o quasi) per il gaming. Anzi, a dirla tutta è pensata per il gaming competitivo, un settore che sta sempre più a cuore a Logitech G. Ovviamente, come quasi tutte le ultime attrezzature sviluppate dal brand, è stata realizzata in collaborazione con professionisti dell'eSport, come Michaela 'mimi' Lintrup di G2 Esports o Evan "Verhulst" Verhulst di TSM. Ma non per questo è dedicata solo a loro: chiunque ami il gaming competitivo potrà trovare beneficio nell'usare un dispositivo del genere. Segui SmartWorld su News

Caratteristiche tecniche

Come accennato, Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED è una tastiera 60%. Sono dispositivi pensati per giocare, e di conseguenza quanto più spazio si risparmia sulla scrivania, quanto più margine di manovra si dona al mouse. La compattezza favorisce anche posizioni alternative di gioco, che possono tornare comode e, perché no, utili per la concentrazione.

L'assenza di tasti, e di possibili pulsanti Macro dedicati, si compensa con la nuova tecnologia KEYCONTROL impostabile tramite G Hub, il software ufficiale di Logitech. Con KEYCONTROL si possono assegnare fino a 15 funzioni per tasto. Con combinazioni specifiche si passa ai layer aggiuntivi programmati da G Hub, avendo di fatto a disposizione centinaia di tasti. Certo, ci vuole anche un discreto sforzo mnemonico, ma l'idea è quella di programmare i tasti utili eventualmente assenti. A livello tecnico, troviamo switch ottico meccanici GX Optical di Logitech G, sia lineari che tattili, con attivazione quasi istantanea, già lubrificati in fabbrica. I tasti sono in PBT Dual-Shot retro-illuminati. Durante la presentazione a porte chiuse Logitech G ci ha spiegato che molti giocatori si lamentavano degli effetti RGB pre-impostati sulle tastiere del marchio. All'accensione questa avrà un pattern a colore unico, pensato per non distrarre il giocatore durante i match. Anche in questo caso, se volete cambiare il tutto passate da Logitech G. Non mancano poi switch fisico per attivare la modalità gioco e potenziometro per il volume e controlli media dedicati. In confezione troviamo lo stesso case semi-rigido per il trasporto visto nella Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED. La connettività è affidata al protocollo LIGHTSPEED, che tramite ricevitore USB dedicato permette fra l'altro di usare due dispositivi con la stessa tecnologia con un'unica chiavetta. E volendo c'è anche il Bluetooth!

Uscita e prezzo