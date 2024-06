La nuova Logitech G515 LIGHTSPEED TKL potrebbe piacervi non poco: layout ITA, basso profilo e costa meno che in passato

Logitech G, la divisione gaming di Logitech, svela oggi una nuova tastiera gaming meccanica senza fili di nuova generazione che potrebbe fare al caso di molti. Non contenta di aver cambiato il design, il celebre produttore la propone anche a un prezzo minore che in passato. Si chiama Logitech G G515 e ve ne parliamo nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Nuovo design

Vi ricordate la Logitech G G915 TKL? Un vero e proprio gioiellino, vista anche la sua scocca in metallo spazzolato, i tasti extra e il profilo ribassato. C'era solo un piccolo problemino di fondo: i 239€ di prezzo di listino. Da questo punto di vista Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL è decisamente più economica. Ci arriviamo a breve. La nuova G515 è sempre una tastiera meccanica a basso profilo. Oltre a essere alta solo 22 millimetri, eliminando, a detta di Logitech, la necessità di un poggiapolsi, integra nuovi switch low-profile con una distanza di attuazione di appena 1,3 mm e una corsa totale di 3,2 mm. Da un punto di vista gaming davvero il top, sulla digitazione nuda e cruda invece potrebbe volerci un po' di pratica, vista la sensibilità dei tasti. Come accennato, cambia anche il design, e a dirla tutta non ci dispiace affatto! La parte rialzata sul bordo superiore perde alcuni controlli extra che c'erano sulla G915, ma probabilmente questa scelta è servita a contenere il prezzo finale. I comandi multimediali adesso sono attivabili con la pressione di FN e i tasti da F8 in poi. Con queste combinazioni regolate il volume di sistema e gestite la riproduzione dei contenuti multimediali. Invece i tre tasti adibiti alla gestione della connettività e all'attivazione della modalità gaming ci sono ancora, e si trovano in alto a sinistra.

Strizza l'occhio alle meccaniche custom

Qualcosa si sta smuovendo anche sul fronte dell'ottimizzazione audio delle tastiere Logitech. La nuova G515 integra uno strato di schiuma fonoassorbente, probabilmente sul fondo della tastiera. Non solo: gli switch sono già lubrificati, anche se non è possibile sostituirli, ci sono nuovi stabilizzatori integrati a basso profilo e i copri tasto sono in plastica PBT. Quest'ultima è fra le plastiche più resistenti, ed è pensata anche per evitare che si depositi troppo sudore dalle dita. Nonostante siano in PBT, sono anche shine-through: sono quindi tasti retro illuminati! Sembra scontato, ma solitamente i copri tasto in questo materiale non lasciano passare la luce dei LED sottostanti.

Tecnologie

G515 è una meccanica senza fili, come da tradizione Logitech G. Il polling rate è pari a 1.000 Hz (1 ms), e per la connettività senza fili la tastiera sfrutta la tecnologia proprietaria LIGHTSPEED. Il grosso vantaggio è che se già avete un mouse Logitech G potete usare lo stesso ricevitore USB sia per la tastiera che per il mouse. Ah, c'è anche il Bluetooth, nel caso voleste associarla anche ad altri dispositivi. Alternativamente arriverà in commercio anche una versione cablata ancora più economica. C'è poi anche la nuova tecnologia KEYCONTROL che avevamo visto sulla Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED, ovvero quella che permette di associare fino a 15 azioni diverse per tasto.

Uscita e prezzo

Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL sarà disponibile in Italia con layout ISO ITA e switch meccanici tattili a partire dal 9 luglio prossimo. Il prezzo di listino comunicato da Logitech ammonta a 149,99€, che sono comunque quasi 100€ meno rispetto alla G915. Se la pre-ordinate su Amazon però il prezzo è ancora più vantaggioso: 139,99€!

Successivamente, in una data ancora da annunciare, arriverà anche il modello cablato, privo quindi di Wi-Fi e Bluetooth, a 109,99€. Come avrete notato, sono due le colorazioni disponibili: bianco e nero.

