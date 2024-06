Logitech svela oggi un prodotto davvero interessante per chi lavora spesso in viaggio o in trasferta, o alternativamente per chi cerca dispositivi compattissimi da usare in ogni occasione. Si chiama Logitech Keys-To-Go 2, ed è pensata per essere una tastiera ultraportatile per tablet. In realtà catalogarla come tastiera da tablet è un po' riduttivo, vista l'universalità che la contraddistingue.

In tutto questo, siamo sicuri che in pochi si ricordano della prima Keys-To-Go, e il motivo è semplice: era pensata per iPhone, iPad e Apple TV, e per la verità non era neanche così carina esteticamente, almeno a confronto con quella di seconda generazione. Per quanto i dispositivi Apple appena citati siano piuttosto diffusi in Italia, sono altrettanto diffusi anche smartphone e tablet Android, laptop e convertibili con Windows, box TV e smart TV con OS diversi e tanti altri dispositivi dotati di Bluetooth. Anche Logitech insomma deve aver pensato che fosse meglio rendere più universale un dispositivo del genere, andando incontro alle esigenze di quanti più utenti possibile.

In questi giorni l'abbiamo provata per voi: ecco quindi le nostre impressioni di utilizzo.