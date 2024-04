Anche Logitech punta sull'AI: presentato il software Logi AI Prompt Builder

La diffusione sempre più ampia dell'Intelligenza Artificiale sta modificando anche i piani dei produttori di tastiere e mouse. Molti di essi, infatti, stanno integrando nei propri prodotti le scorciatoie fisiche per richiamare subito gli strumenti AI. A riguardo, Logitech ha scelto una strada diversa: l'azienda, senza aggiungere nessun tasto fisico, integrerà una scorciatoia per accedere a ChatGPT direttamente nelle sue tastiere e mouse.

Si tratta di Logi AI Prompt Builder, una finestra software che aiuterà gli utenti ad accedere al chatbot. Tramite l'app Logi + Option, gli utenti accederanno gratis a Low AI Prompt Builder e potranno creare un tasto di scelta rapida sul mouse o sulla tastiera che aprirà automaticamente la finestra del software Logi AI Prompt Builder quando vorranno richiedere l'assistenza di ChatGPT.

Gli utenti potranno chiedere a Logi AI Prompt Builder di riformulare parti di un testo, trasformarli in un elenco puntato, sintetizzarli oppure di adattarli secondo un limite massimo di battute.

Tra l'altro, se si è abbonati a ChatGPT Plus, sarà possibile sfruttare le funzionalità premium, come quella per generare immagini.